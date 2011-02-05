Есть сайт на Joomla 1.5.23 В IE 8 происходит сбой страницы. Как я думаю там конфликтование JS Надо срочно исправить. Желательно мин. Срок и мин. ...
Добавление на сайт страницы-калькулятора
На сайт tramplin555777.ru нужно добавить страницу "Калькулятор видеонаблюдения"
принцип примерно такой как на http://kopirkin.ru/calculator.html
исходные данные для расчетов в калькуляторе должны легко изменяться простым пользователем. например excel таблица с определенной структурой, который можно править и выкладывать на сайт в определенную директорию.
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