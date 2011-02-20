Есть сайт на Joomla 1.5.23 В IE 8 происходит сбой страницы. Как я думаю там конфликтование JS Надо срочно исправить. Желательно мин. Срок и мин. ...
Скрипт php+mysql
Требуется написать скрипт по следующим условиям:
1. форматы используемых таблиц mysql^
admins -> [ id | login | pas | right ]
users - > [ id | login | pas | bill ]
products -> [ id | server | log | pas | price | sold ]
sells - > [ id | user_id | prod_id ]
2. формы следующих страниц: (id - везде автоинкремент)
2.1 формы доступные для админов
- форма добавления продуктов (доступ имеют только те кто есть в таблице админс) совмещенная со списком уже добавленных продуктов. форма имеет поля - сервер, логин, пароль, цена. список продуктов разбивается на страницы по 50шт.
- список пользователей - с возможностью редактирования для каждого из них значения bill - это цифровое поле - внутренний счет пользователя..
2.2 формы доступные пользователям
- форма регистрации пользователей - данные заносятся в таблицу users (использовать капчу либо другую провеку)
- форма заказа - жмется кнопка купить - скрипт выбирает продукт из таблицы products где поле sold = 0 и стоимость товара соответсвует, делается запись в таблице селлс о том что этот продукт продан и в поле sold для этого продукта устанавливается текущая дата продажи; из поля bill для этого покупателя вычитается стоимость товара, если поле bill (счет пользователя) имеет достаточную сумму. если не имеет то выводится сообщение что нужно пополнить счет
- список покупок - выводит какие товары куплены этим пользователем, показывает поля: дата продажи, сервер, ник, логин.
Выбранный исполнитель
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