Скрипт php+mysql

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок288 просмотров

Требуется написать скрипт по следующим условиям:

1. форматы используемых таблиц mysql^

admins -> [ id | login | pas | right ]

users - > [ id | login | pas | bill ]

products -> [ id | server | log | pas | price | sold ]

sells - > [ id | user_id | prod_id ]

2. формы следующих страниц: (id - везде автоинкремент)

2.1 формы доступные для админов

- форма добавления продуктов (доступ имеют только те кто есть в таблице админс) совмещенная со списком уже добавленных продуктов. форма имеет поля - сервер, логин, пароль, цена. список продуктов разбивается на страницы по 50шт.

- список пользователей - с возможностью редактирования для каждого из них значения bill - это цифровое поле - внутренний счет пользователя..

2.2 формы доступные пользователям

- форма регистрации пользователей - данные заносятся в таблицу users (использовать капчу либо другую провеку)

- форма заказа - жмется кнопка купить - скрипт выбирает продукт из таблицы products где поле sold = 0 и стоимость товара соответсвует, делается запись в таблице селлс о том что этот продукт продан и в поле sold для этого продукта устанавливается текущая дата продажи; из поля bill для этого покупателя вычитается стоимость товара, если поле bill (счет пользователя) имеет достаточную сумму. если не имеет то выводится сообщение что нужно пополнить счет

- список покупок - выводит какие товары куплены этим пользователем, показывает поля: дата продажи, сервер, ник, логин.

MySQLPHP
14 лет назад
master_demix
Николай 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

wovo4ka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Все ок
Нормальный заказчик, адекватный, позитивный... принимает конструктивные предложения со стороны исполнителя... советую всем!

Заявки фрилансеров

wovo4ka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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