Консультация по Facebook Connect

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок101 просмотр

Други,

нужна помощь по фейсбук коннект, а именно - как связать ее с существующей авторизацией на сайте. Может быть попутно придется переписать текущую авторизацию. В чем конкретно затык - не получается грамотно "выйти", будучи залогиненым через ФБ. Т.е. так как я это реализовал получается мертвая связь "раз и навсегда".

Я просто запутался в этих всех SDK и что-то неправильно сделал, т.к. видел примеры (pokupon.com.ua) которые подтверждают, что можно эту фичу сделать по-людски.

Как я себе это вижу:

- консультация по icq, skype (текст)

- личная встреча в каком-нить кофе-хаосе

Вариант "разбирусь" не конает. :) Я расчитываю, что вы УЖЕ разобрались, умеете и знаете что к чему с этим фейсбуком.

14 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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