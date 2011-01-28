Консультация по Facebook Connect

Други,

нужна помощь по фейсбук коннект, а именно - как связать ее с существующей авторизацией на сайте. Может быть попутно придется переписать текущую авторизацию. В чем конкретно затык - не получается грамотно "выйти", будучи залогиненым через ФБ. Т.е. так как я это реализовал получается мертвая связь "раз и навсегда".

Я просто запутался в этих всех SDK и что-то неправильно сделал, т.к. видел примеры (pokupon.com.ua) которые подтверждают, что можно эту фичу сделать по-людски.

Как я себе это вижу:

- консультация по icq, skype (текст)

- личная встреча в каком-нить кофе-хаосе

Вариант "разбирусь" не конает. :) Я расчитываю, что вы УЖЕ разобрались, умеете и знаете что к чему с этим фейсбуком.