Нужно сделать стандартный сайт-визитку (портфолио фотографа). Есть полностью готовы дизайн в PSD. Адаптировать к просмотру на любых браузерах и устройствах. Разрешение сайта 1024*768. Оставить возможность для внесения новой информации ...
Адаптировать скрипт SendMail.php для флеш-формы
Доброе время суток,
Нужно адаптировать скрипт SendMail.php для флэш-формы http://sestom.ru/#/contact/
Скрипт и исходники флэш-страницы имеются
Жду предложений,
С.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен грабер/парсер сайтов, который бы несколько несколько раз в день сохранял информацию о скидках с сайтов Необходимо собрать следующую инфорацию и сохранить в базе данных Название скидки, описание, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку: Запись на процедуры через сайт. Т.е. это должно выглядеть так: перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное ...Закрыт14 лет назад
Добрый день. Разыскивается исполнитель для разработки модуля под PHPMelody. vkontakte и facebook авторизация, аналог для facebook: http://www.modmyscript.com/products/Facebook-Login-Plugin-for-PHP-MELODY-.html Нужно разработать единый плагин совмещающий в себе vkontakte и facebook ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS. Функции модуля: 1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.) 2. отображение в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищу специалиста для постоянной технической поддержки форума. Устранение неполадок по мере необходимости. Долгосрочное сотрудничество. Абонентская оплата за каждый месяц (договорная). Скайп: Anubis195811 Тел. 0505972909Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
На сайт tramplin555777.ru нужно добавить страницу "Калькулятор видеонаблюдения" принцип примерно такой как на http://kopirkin.ru/calculator.html исходные данные для расчетов в калькуляторе должны легко изменяться простым пользователем. например excel таблица с определенной структурой, ...Завершен14 лет назад
Нужно по примеру создать видео-проигрыватель на сайт.Точно с такими же функциями.Дизайн имеется,нужна программная часть! От вас цена и сроки. Пример: http://www.qualitymovies.tv/download/watch-movie.php?id=8456&name=the-green-hornet-2011Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Други, нужна помощь по фейсбук коннект, а именно - как связать ее с существующей авторизацией на сайте. Может быть попутно придется переписать текущую авторизацию. В чем конкретно затык - не получается грамотно "выйти", будучи ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт отправки информации из формы в файл форма: вписать почту - вписать номер тел - вписать сообщение - отправить данная информация вместе с датой отправки и ...Завершен14 лет назад