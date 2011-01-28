Сайт-портфолио, есть дизайн в PSD

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки470 просмотров

Нужно сделать стандартный сайт-визитку (портфолио фотографа). Есть полностью готовы дизайн в PSD.

Адаптировать к просмотру на любых браузерах и устройствах. Разрешение сайта 1024*768.

Оставить возможность для внесения новой информации и редактирования разделов.

Оплата проводится после выполнения работы.

Возможность предоплаты для себя не рассматриваю.

Страниц 6, на заглавной будут меняться фотографии с большими интервалами.

Дизайн страниц свадьба, love story и портреты - одинаковый, на них можно будет перелистывать фотографии.

14 лет назад
sigh
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
14 лет назад

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