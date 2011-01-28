Сделать компоненту (модуль) для InstantCMS

Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS.

Функции модуля:

1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.)

2. отображение в личном кабинете списка своих загруженных файлов с возможностью прослушивания их с помощью плеера прямо на сайте, удаление загруженных треков, редактирование атрибутов файла. Список дорожек доступен для просмотра другими пользователями

3. отображение на главной странице списка файлов, загруженных другими пользователями, с возможностью прослушивания прямо в списке (без перехода в отдельное окно) и в окне подробной информации о дорожке

4. возможность для зарегистрированных пользователей проголосовать за аудио-дорожку из списка (выставить оценку файлу) и оставить комментарий. Нужно предусмотреть, чтобы один и тот же человек не мог более одного раза в день голосовать за трек.

В случае хорошего исполнения задания, будут следующие заказы, т.е. есть перспектива продолжения отношений. Территориально заказчик находится в Казани, если кто есть поблизости – пишите, можно встретиться лично.