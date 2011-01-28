Запись пациентов на прием через сайт

Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку:

Запись на процедуры через сайт.

Т.е. это должно выглядеть так:

перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное время путем выбора даты и времени, наименования процедуры, оставляет свой телефон. Если время, которое он выбрал, уже кем-то занято, должно сразу появляться сообщение: "извините, данное время занято.Вы можете записаться на... (показывается ближайшее свободное от желаемого время)". Администратор сайта тут же получает оповещение о

том, во сколько и на что человек записался и видит его телефон. Соответственно, все записи, которые ведутся не только через Инет, администратор сайта вносит постоянно в систему, но в открытую пользователям это не должно быть видно.

Надеюсь, что понятно изложила.