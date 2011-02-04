borisova20051

Елена borisova20051

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Флеш-баннер

    $10

    Необходимо изготовить горизонтальный флеш-баннер 739Х98 для сайта rostov.laser-beauty.ru. Слайд 1. "Январский ценопад!" (с неба как-будто сыплются знаки распродажи, как снежинки) Слайд 2. "Скидка 30% на лазерную эпиляцию" ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видеоролик для размещения на ТВ

    Необходимо создать качественный видеоролик из фотографий для размещения в качестве рекламы на ТВ. Тематика - медицинская косметология. Сценарий предоставлю, с вашей стороны возможны его корректировки. Фото предоставлю (размер 1-1,5 Мб). Сроки ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-баннер для сайта

    Для сайта лазербьюти.рф. необходимо сделать горизонтальный баннер. Слайд 1. Спешите! Слайд 2: Только в июне Слайд 3 : Новым клиентам скидка 25% Слайд 4 ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Запись пациентов на прием через сайт

    Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку: Запись на процедуры через сайт. Т.е. это должно выглядеть так: перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Текст для сайта (индустрия красоты)

    Необходимо из двух разных текстов на одну тему "Эпиляция мужского бикини" (тексты 5120 и 3301 знаков без пробелов) создать один логичный и последовательный текст. Оба текста не уникальны для интернета, поэтому потребуется полный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-баннеры для индустрии красоты

    Необходимо сделать 2 флеш-баннера, горизонтальных, 739х98. Первый Общее оформление должно подходить под страничку сайта http://lasernydoctor.ru/muzhskaya_kosmetologiya Слайд 1. 80% женщин считают, что мужчины должны делать это... ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание образа для рекламы лазерной эпиляции

    Для рекламной кампании, посвященной лазерной эпиляции, нужно создать интересный визуальный образ: мне видится девушка и колючки кактуса. В приложении - фотография, которая отражает то, на что должно быть похоже. Но фото чужое, а нужно придумать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Запись пациентов на прием через сайт

    Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку: Запись на процедуры через сайт. Т.е. это должно выглядеть так: перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

iradesign
Ирина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Создание образа для рекламы лазерной эпиляции
Четкое ТЗ + своевременная оплата = отличный заказчик. Елена, было приятно с Вами сотрудничать.
Ответственно подошла к работе, учла все комментарии. В результате получилось то, что требовалось.
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Флеш-баннеры для индустрии красоты
Четко сформулировала задание, оплатила в полном объеме. Положительные эмоции от сотрудничества с Еленой.
Сделал качественные баннеры, креативно подошел к заданию. Выполнил даже раньше сроков. Работой довольна и буду обращаться еще!
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