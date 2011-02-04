borisova20051

Необходимо изготовить горизонтальный флеш-баннер 739Х98 для сайта rostov.laser-beauty.ru. Слайд 1. "Январский ценопад!" (с неба как-будто сыплются знаки распродажи, как снежинки) Слайд 2. "Скидка 30% на лазерную эпиляцию" ...
- $10Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать качественный видеоролик из фотографий для размещения в качестве рекламы на ТВ. Тематика - медицинская косметология. Сценарий предоставлю, с вашей стороны возможны его корректировки. Фото предоставлю (размер 1-1,5 Мб). Сроки ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайта лазербьюти.рф. необходимо сделать горизонтальный баннер. Слайд 1. Спешите! Слайд 2: Только в июне Слайд 3 : Новым клиентам скидка 25% Слайд 4 ...Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ на проект - в приложении.Базы данных1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку: Запись на процедуры через сайт. Т.е. это должно выглядеть так: перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо из двух разных текстов на одну тему "Эпиляция мужского бикини" (тексты 5120 и 3301 знаков без пробелов) создать один логичный и последовательный текст. Оба текста не уникальны для интернета, поэтому потребуется полный ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать 2 флеш-баннера, горизонтальных, 739х98. Первый Общее оформление должно подходить под страничку сайта http://lasernydoctor.ru/muzhskaya_kosmetologiya Слайд 1. 80% женщин считают, что мужчины должны делать это... ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для рекламной кампании, посвященной лазерной эпиляции, нужно создать интересный визуальный образ: мне видится девушка и колючки кактуса. В приложении - фотография, которая отражает то, на что должно быть похоже. Но фото чужое, а нужно придумать ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку: Запись на процедуры через сайт. Т.е. это должно выглядеть так: перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад