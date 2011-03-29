Удобный дизайн для вашего сайта.
Большой опыт разработки продающих сайтов от идеи до реализации:
интернет-магазины,
корпоративные сайты,
лендинг пейдж,
сайты-визитки и многое другое.
Быстро, качественно и с удовольствием!)
E-mail: [email protected]
Профессиональные навыки
- Разработка дизайна сайтов;
- Понимание юзабилити;
- Понимание принципов внутренней, внешней, пользовательской оптимизации сайта;
- Знание основ продвижения сайтов в поисковых системах;
- Ведение рекламных кампаний в интернете (баннерная, контекстная, таргетинговая, тизерная реклама и др.);
- Умение работать со статистикой (Google analytics,Yandex Metrika, liveinternet).
Работаю только по предоплате 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн интернет-магазина детских товаров424 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
14 лет назад
Ответственно подошла к работе, учла все комментарии. В результате получилось то, что требовалось.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ + своевременная оплата = отличный заказчик. Елена, было приятно с Вами сотрудничать.
Дизайн сайтов
нет отзывов
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