iradesign

Ирина iradesign

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Удобный дизайн для вашего сайта.

Большой опыт разработки продающих сайтов от идеи до реализации:

интернет-магазины,

корпоративные сайты,

лендинг пейдж,

сайты-визитки и многое другое.

Быстро, качественно и с удовольствием!)

E-mail: [email protected]

Профессиональные навыки

- Разработка дизайна сайтов;

- Понимание юзабилити;

- Понимание принципов внутренней, внешней, пользовательской оптимизации сайта;

- Знание основ продвижения сайтов в поисковых системах;

- Ведение рекламных кампаний в интернете (баннерная, контекстная, таргетинговая, тизерная реклама и др.);

- Умение работать со статистикой (Google analytics,Yandex Metrika, liveinternet).

Работаю только по предоплате 50%

Портфолио

Отзывы заказчиков

borisova20051
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$30
9 баллов
14 лет назад
Создание образа для рекламы лазерной эпиляции
Ответственно подошла к работе, учла все комментарии. В результате получилось то, что требовалось.
Четкое ТЗ + своевременная оплата = отличный заказчик. Елена, было приятно с Вами сотрудничать.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $250
от 3 дней
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