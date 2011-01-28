Ява-скрит для замены картинки

Нужна админка на сайт с возможностью добавлять категорию товара и сам товар. На сайте будет выводиться несколько цветов определенного вида товара, поэтому эта функция должна быть организована в админ панеле с загрузкой разных изображений. Более наглядно "изобразил" в схеме. Это суто мое видиние реализации, так же рассмотрю предложения от вас.

Вот тут похожая система: http://www.supermaika.ru/product/5315/