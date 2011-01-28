Сайт на джумое. ошибка при оформлении заказа
Система финансового учета
Сверстать и написать движок простой системы управления финансами по тз и готовым детализированным макетам.
Суть системы: распределение доходов среди участников согласно заданным правилам, ввод расходов и вывод общей статистики.
Технологии: php, mysql, ajax, jquery
Заявки фрилансеров
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