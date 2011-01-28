Система финансового учета

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок150 просмотров

Сверстать и написать движок простой системы управления финансами по тз и готовым детализированным макетам.

Суть системы: распределение доходов среди участников согласно заданным правилам, ввод расходов и вывод общей статистики.

Технологии: php, mysql, ajax, jquery

AJAXjQueryMySQLPHP
14 лет назад
topavalov
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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