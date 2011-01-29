Приложение-барахолка для вконтакте (iframe)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Есть Joomla 1.5 +MARKETPLACE VERSION 1.4.6 нужно приложение для ВК дублирующее функциональность.

Непосредственно торговли за голоса в приложении не надо реализовывать.

Сквозная авторизация\регистрация из ВК

Joomla
14 лет назад
rozhkovdenis
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров