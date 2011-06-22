rozhkovdenis

Денис rozhkovdenis

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Чат к joomla

    нужен чат к joomla 2.5 с версией под мобильники. Требуется возможность модерации,подсвечивать сообщения пользователей из определённой группы определенным цветом.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Некоторые работы по webasyst

    1)надо переделать шаблон,чтоб была неподвижная подложка-фон по бокам сайта. типа этого www.bestwatch.ru 2) функция распечатки купона . Номерной,с ограниченным сроком действия. Аналогично http://www.haroldltd.ru/discount/ 3) Добавить слайдер типа как oki-printers.ru ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для joomla 2.5

    $250

    нужен дизайн и вёрстка сайта,нятяжка на джумлу. в стиле милитари сталкер. Шапка + разные элементы. Есть возможность использовать наработки из имеющихся psd

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа под 8051

    Необходимо написать программу (си) под чип Si1000 в радиомодуле RFM50 http://www.hoperf.com/rf_fsk/soc/RFM50.htm подробности - http://www.hoperf.com/upload/rf/rf50.rar Функционал программы - анализ приходящих по радиомодулю данных + ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсеры

    $50

    Практически постоянная работа. Нужна поддержка существующих и разработка новых. Скрипты по парсингу атрибутов с сайтов и складыванию в БД. Есть работающие образцы. Цена не высокая - около 1кр за ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка плагина компонента AcyMailing Joomla

    Работа сводится к разработке плагина аналогичного tagvmproduct у компонента AcyMailing. Необходимо ,чтоб при формировании рассылки учитывались ещё пару параметров товара из профиля пользователя joomla (Community Builder) Joomla 1.5 ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция kunena и vurtuemart

    $250

    Нужно доработать существующую интеграцию (kunenadiskusbot) форума и flypage п 1 разобраться с конфликтами js и реализовать нормальную форму сообщения со всеми bb-code,починить прикрепление файлов т.о. нужна полноценная форма отзыва ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль рейтинга параметров товаров в joomla VM

    Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.8 Есть чуток доработанная стандартная система отзывов по товару с оценкой. Нужно реализовать несколько рейтингов некоторых значений параметров на основе оценок товаров. Пример: ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработки плагина фильтров по параметрам товара VM

    Joomla 1.5 VirtueMart 1.1.8 Нужна доделка плагина\модуля фильтра по параметрам товарав. Возможно (при крайней необходимости) полная переделка. Фильтр по сочетанию значений нескольких параметров. Доделать возможность одновременного использования поиска ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эксклюзивная тема для joomla virtuemart

    $450

    Нужен template Главная,список товаров,подробное описание товаров. + надо Настроить некоторые модули + сделать фильтр по атрибутам (модуль или найти или самому поставить)

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Template for JomSocial

    Joomla 1.5 + JomSocial 2.0.6 Надо сделать СТРУКТУРУ МЕНЮ (расположение меню+ собственно структуру) максимально приближенной к вконтакте при этом сам дизай (цвета,формы кнопок и пр) приводить к Вкоктактовскому не нужно. т.е. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Web страница с картой

    Страница(сайт) где присутвуют: -карта (Open Street Map) с размещенными объектами (один слой) из таблицы БД -Список объектов в виде дерева -автообновляемый список событий (авторефреш из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка JomSocial 2.0.4

    Joomla 1.5, JomSocial 2.0.4 Реализовать (лучше в виде плагина): Для закрытых мероприятий - при участии в event и одобрении участия админом пользователю прибавится кармы (User Points) ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложение-барахолка для вконтакте (iframe)

    $300

    Есть Joomla 1.5 +MARKETPLACE VERSION 1.4.6 нужно приложение для ВК дублирующее функциональность. Непосредственно торговли за голоса в приложении не надо реализовывать. Сквозная авторизация\регистрация из ВК

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Модуль рейтинга параметров товаров в joomla VM
Joomla
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Остался очень доволен сотрудничеством. Алексей выполнил разработку компонента рейтингов для virtuemart в кратчайшие сроки по скромной цене.Без чётко поставленной задачи он смог уловить суть задумки и реализовал оптимальным способом с использованием ajax.Рекомендую.
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Эксклюзивная тема для joomla virtuemart
Joomla
Приятно было сотрудничать. У Дениса хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
Денис делал нам ресурс на joomla + virtuemart При не очень чётко поставленной задече от нас он сумел сделать то, что понравилось руководству. Конечный результат очень сильно отличался от начальной задумки и получился намного лучше планируемого . Денис проявляет инициативу предлагая для реализации более оптимальные и удобные решения. При согласовании проявлеят профессиональную выдержку и понимает пожелания даже совсем неграмотно сформулированные. Чётко планирует сроки.
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