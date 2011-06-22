rozhkovdenis

Joomla 1.5 + JomSocial 2.0.6 Надо сделать СТРУКТУРУ МЕНЮ (расположение меню+ собственно структуру) максимально приближенной к вконтакте при этом сам дизай (цвета,формы кнопок и пр) приводить к Вкоктактовскому не нужно. т.е. ...