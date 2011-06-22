rozhkovdenis

нужен чат к joomla 2.5 с версией под мобильники. Требуется возможность модерации,подсвечивать сообщения пользователей из определённой группы определенным цветом.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
1)надо переделать шаблон,чтоб была неподвижная подложка-фон по бокам сайта. типа этого www.bestwatch.ru 2) функция распечатки купона . Номерной,с ограниченным сроком действия. Аналогично http://www.haroldltd.ru/discount/ 3) Добавить слайдер типа как oki-printers.ru ...Закрыт13 лет назад
- $250
нужен дизайн и вёрстка сайта,нятяжка на джумлу. в стиле милитари сталкер. Шапка + разные элементы. Есть возможность использовать наработки из имеющихся psdДизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать программу (си) под чип Si1000 в радиомодуле RFM50 http://www.hoperf.com/rf_fsk/soc/RFM50.htm подробности - http://www.hoperf.com/upload/rf/rf50.rar Функционал программы - анализ приходящих по радиомодулю данных + ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Практически постоянная работа. Нужна поддержка существующих и разработка новых. Скрипты по парсингу атрибутов с сайтов и складыванию в БД. Есть работающие образцы. Цена не высокая - около 1кр за ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт14 лет назад
Работа сводится к разработке плагина аналогичного tagvmproduct у компонента AcyMailing. Необходимо ,чтоб при формировании рассылки учитывались ещё пару параметров товара из профиля пользователя joomla (Community Builder) Joomla 1.5 ...Закрыт14 лет назад
- $250
Нужно доработать существующую интеграцию (kunenadiskusbot) форума и flypage п 1 разобраться с конфликтами js и реализовать нормальную форму сообщения со всеми bb-code,починить прикрепление файлов т.о. нужна полноценная форма отзыва ...Закрыт14 лет назад
Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1.8 Есть чуток доработанная стандартная система отзывов по товару с оценкой. Нужно реализовать несколько рейтингов некоторых значений параметров на основе оценок товаров. Пример: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна реализация примерно такого приложения http://vkontakte.ru/airsoftshops нужен только вывод с фильтрацией. т.е. сами "объявления" уже есть в БД - это товар в virtuemartЗакрыт14 лет назад
Joomla 1.5 kunena 1.6.3 kunena discuss bot работает на content от самой joomla , но не работает с virtuemart нужно добавить в flypage аналогичный функционалЗакрыт14 лет назад
Joomla 1.5 VirtueMart 1.1.8 Нужна доделка плагина\модуля фильтра по параметрам товарав. Возможно (при крайней необходимости) полная переделка. Фильтр по сочетанию значений нескольких параметров. Доделать возможность одновременного использования поиска ...Закрыт14 лет назад
Joomla 1.5 Virtuemart 1.1.8 Нужно: 1.Реализовать связку пользователя joomla и производителя в VM "Связывание" проводит администратор сайта. 2.Реализовать личный кабинет продавца, где он может: ...Закрыт14 лет назад
Joomla 1.5.22 + Kunena 1.6.4 Нужно сделать шаблон в общей стилистике сайта на основе дизайна сайта (psd) Сроки – 2\3 дня. Сразу озвучивайте диапазон цен ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $450
Нужен template Главная,список товаров,подробное описание товаров. + надо Настроить некоторые модули + сделать фильтр по атрибутам (модуль или найти или самому поставить)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Joomla 1.5 + JomSocial 2.0.6 Надо сделать СТРУКТУРУ МЕНЮ (расположение меню+ собственно структуру) максимально приближенной к вконтакте при этом сам дизай (цвета,формы кнопок и пр) приводить к Вкоктактовскому не нужно. т.е. ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Страница(сайт) где присутвуют: -карта (Open Street Map) с размещенными объектами (один слой) из таблицы БД -Список объектов в виде дерева -автообновляемый список событий (авторефреш из ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Joomla 1.5, JomSocial 2.0.4 Реализовать (лучше в виде плагина): Для закрытых мероприятий - при участии в event и одобрении участия админом пользователю прибавится кармы (User Points) ...Закрыт14 лет назад
- $300
Есть Joomla 1.5 +MARKETPLACE VERSION 1.4.6 нужно приложение для ВК дублирующее функциональность. Непосредственно торговли за голоса в приложении не надо реализовывать. Сквозная авторизация\регистрация из ВКЗакрыт14 лет назад