Доработки плагина фильтров по параметрам товара VM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
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Joomla 1.5

VirtueMart 1.1.8

Нужна доделка плагина\модуля фильтра по параметрам товарав.

Возможно (при крайней необходимости) полная переделка.

Фильтр по сочетанию значений нескольких параметров.

Доделать возможность одновременного использования поиска по значению атрибутов.

13 лет назад
rozhkovdenis
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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