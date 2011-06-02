Создание моста WP+SMF+Livestreet

http://www.dhc.co.jp/main/main.jsp - брать данные товара и картинки от сюда и выводить их на сайте партнера на русском языке все должно быть примерно так же как и на сайте донаре. Как это реализовать я без понятия, с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт на WP 2.7.1
Есть форум на SMF 2.0 RC3
Есть установленный в подпапку livestreet 0.4
Нужно организовать мост между этими тремя системами. Оглашайте стоимость и сроки.
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