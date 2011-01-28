Сайт на джумое. ошибка при оформлении заказа
Нужен скрипт фото хостинга
Мне требуется скрипт хостинга изображений, который давал возможности решать следующие задачи:
1. Изменять размер при добавлении на сервер ( например 640px, чтобы Пользователь сам указывал размер. Если не выбирать размер, то отается реальный размер фото )
2. Можно было ограничовать размер уплоада (нап: 2 mb )
3. Мультизагрузка (nap. 10 foto)
4. Поддержна всех форматов фото
5. Вставлять несколько вотермарков по выбору Пользователя (вотермарк сам админ добавляеи).
6. Надпись на фото (polzivatel pishet)
7. Можно было повернуть на 90 ил 180 градусов
8. Изменять качество фотографии (нап: 85% это сам пользователь чтоб мог выбирать)
9. Добовлять различные визаульные эффекты.
11. Линк картинки с превьюшкой HTML; Код для Форума; Линк на полную картинку Картинка; Код для Форума; URL;
12. При добавлении фото, можно было выбирать категории
13. Архив (все занруженные файлы были в архиве по категориам)
14. Чтоб был выбор языка (анг., русс, нем. и тд Язык добавим сами, нужен чтоб был многоязычным )
15. Прмерно такой сайт: http://www.ipicture.ru/ без Регистраци но плюс Вставлять несколько вотермарков по выбору Пользователя.
Ждем ваши предложение!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Тз прикрепил если нужны пояснения - в лсВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сделать на сайт счетчик реальных посетителейВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна админка на сайт с возможностью добавлять категорию товара и сам товар. На сайте будет выводиться несколько цветов определенного вида товара, поэтому эта функция должна быть организована в админ панеле с загрузкой разных изображений. Более ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток, Нужно адаптировать скрипт SendMail.php для флэш-формы http://sestom.ru/#/contact/ Скрипт и исходники флэш-страницы имеются Жду предложений, С.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно сделать стандартный сайт-визитку (портфолио фотографа). Есть полностью готовы дизайн в PSD. Адаптировать к просмотру на любых браузерах и устройствах. Разрешение сайта 1024*768. Оставить возможность для внесения новой информации ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен грабер/парсер сайтов, который бы несколько несколько раз в день сохранял информацию о скидках с сайтов Необходимо собрать следующую инфорацию и сохранить в базе данных Название скидки, описание, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта www.laser-beauty.ru (сфера деятельности - медицинская косметология) нужно сделать следующую програмку: Запись на процедуры через сайт. Т.е. это должно выглядеть так: перед пользователем открывается календарь, он имеет возможность записаться на определенное ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Разыскивается исполнитель для разработки модуля под PHPMelody. vkontakte и facebook авторизация, аналог для facebook: http://www.modmyscript.com/products/Facebook-Login-Plugin-for-PHP-MELODY-.html Нужно разработать единый плагин совмещающий в себе vkontakte и facebook ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS. Функции модуля: 1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.) 2. отображение в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад