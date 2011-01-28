Нужен скрипт фото хостинга

Мне требуется скрипт хостинга изображений, который давал возможности решать следующие задачи:

1. Изменять размер при добавлении на сервер ( например 640px, чтобы Пользователь сам указывал размер. Если не выбирать размер, то отается реальный размер фото )

2. Можно было ограничовать размер уплоада (нап: 2 mb )

3. Мультизагрузка (nap. 10 foto)

4. Поддержна всех форматов фото

5. Вставлять несколько вотермарков по выбору Пользователя (вотермарк сам админ добавляеи).

6. Надпись на фото (polzivatel pishet)

7. Можно было повернуть на 90 ил 180 градусов

8. Изменять качество фотографии (нап: 85% это сам пользователь чтоб мог выбирать)

9. Добовлять различные визаульные эффекты.

11. Линк картинки с превьюшкой HTML; Код для Форума; Линк на полную картинку Картинка; Код для Форума; URL;

12. При добавлении фото, можно было выбирать категории

13. Архив (все занруженные файлы были в архиве по категориам)

14. Чтоб был выбор языка (анг., русс, нем. и тд Язык добавим сами, нужен чтоб был многоязычным )

15. Прмерно такой сайт: http://www.ipicture.ru/ без Регистраци но плюс Вставлять несколько вотермарков по выбору Пользователя.

Ждем ваши предложение!