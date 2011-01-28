Доработать магазин на Magento

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Требуется доработка фнкционала позволяющего клиенту формировать корзину и график постоянного заказа. Подробное ТЗ разрабатываем вместе с исполнителем

Magento
14 лет назад
dbrvsk
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров