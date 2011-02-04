Требуется сделать копию сайта на Joomla , только без флеша. Ссылка на сайт-пример в файле
Skype: osef-web
ICQ: 416612856
Сайт: www.osefweb.in
- $250Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать несколько шаблонных сайтов различных тематик ( 5 магазинов, 5 визиток, 5 каталогов, 5 портфолио...) на Joomla, Joomla+Virtuemart . Нужен человек способный предложить шаблоны по темам и который может быстро реализовать проект. Жду предложения ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Требуется создать сайт на Joomla+Virtuemart , примеры http://yogastudio-nsk.ru/, http://www.studiofit.ru/ , такой же в спокойных тонах, но будет очень много страниц. Нужен человек, который разбирается и владеет Joomla профессионально, делает быстро и способен со слов уловить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется доработать флешку, вставить в нее персонаж, который бы двигался или что то в этом роде на ваш выбор. Исходник подгружен.Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется составить отчет о прохождении преддипломной практики (Юриспруденция). Все требования к работе в файле. Печати не нужны!! Только составленный текст! От Вас жду предложения по цене и срокам.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать подобную прогу, как представлено здесь http://bemydress.ru/getnew , создать стиль манекена и т.п.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад