osefweb

Федор osefweb

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Skype: osef-web

ICQ: 416612856

Сайт: www.osefweb.in

Отзывы фрилансеров

cordina1948
Александр 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
0 баллов
14 лет назад
Требуется создать сайт на Joomla
Joomla
Советую с этим автором проектов дела не иметь! Во первых это посредник.Во вторых человек очень не порядочный;После выполненного проекта не только нет оплаты ,но даже на связь перестал выходить!
ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Требуется доработать флеш
Очень позитивный заказчик, было приятно работать с Федором, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую с ним сотрудничать!
Татьяна молодец! Выполнила работу очень качественно и быстро, проявила творческую инициативу, была всегда на связи, вежлива в общении и профи в своем деле! Всем рекомендую! Спасибо, Татьяна! Будем работать и дальше
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