Требуется создать сайт на Joomla

$150
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок349 просмотров
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Требуется создать сайт на Joomla+Virtuemart , примеры http://yogastudio-nsk.ru/, http://www.studiofit.ru/ , такой же в спокойных тонах, но будет очень много страниц. Нужен человек, который разбирается и владеет Joomla профессионально, делает быстро и способен со слов уловить мысль. Далее долгосрочное сотрудничество. Оплата только по результату!

Joomla
12 лет назад
osefweb
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
cordina1948
Александр 
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Советую с этим автором проектов дела не иметь! Во первых это посредник.Во вторых человек очень не порядочный;После выполненного проекта не только нет оплаты ,но даже на связь перестал выходить!
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