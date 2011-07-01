Необходимо создать достаточно тяжелый сайт на drupal, подробности при личном общении. С кем общаться буду выбирать исходя из портфолио. Обязательно опыт работы с Drupalom и наличие сложны реализованых проектов в портфолио. Конечная стоимость будет определена после обсуждения ...
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Требуется создать сайт на Joomla+Virtuemart , примеры http://yogastudio-nsk.ru/, http://www.studiofit.ru/ , такой же в спокойных тонах, но будет очень много страниц. Нужен человек, который разбирается и владеет Joomla профессионально, делает быстро и способен со слов уловить мысль. Далее долгосрочное сотрудничество. Оплата только по результату!
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