Требуется создать сайт на Joomla+Virtuemart , примеры http://yogastudio-nsk.ru/, http://www.studiofit.ru/ , такой же в спокойных тонах, но будет очень много страниц. Нужен человек, который разбирается и владеет Joomla профессионально, делает быстро и способен со слов уловить мысль. Далее долгосрочное сотрудничество. Оплата только по результату!