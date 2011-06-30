Требуется сайт сауны

Общие пожелания следующие: удобный, интуитивно понятный интерфейс; интересный, живой, новый контент; привлекательный дизайн; функциональные и полезные для посетителей сервисы.

На сайте должны присутствовать следующие блоки:

• главное меню

• блок "подписаться на рассылку новостей", позволяющий клиентам добавлять свои email для получения на них новостей

• фото галерея

• блок он-лайн общения с менеджером салона, как icq только без регистрации

• наличие мест под баннеры и сами баннеры: акционные, новостные, по услугам

• онлайн заказ

• само наполняющаяся лента новостей

• ... ваши предложения )

Опыт в создании и продвижении аналогичных сайтов обязателен! Создавать на движке wordpress или joomla.

Предложения отправляйте на [email protected] с указанием ориентировочной стоимости работ!