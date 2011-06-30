Требуется сайт сауны

Будут рассматриваться предложения от групп имеющих собственный офис и юридический адрес. ТЗ прикреплено, читаем, вникаем, задаем вопросы если есть. Жду от вас предложений включающих цену сроки и схему оплаты. Оплата по безналу в рублях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общие пожелания следующие: удобный, интуитивно понятный интерфейс; интересный, живой, новый контент; привлекательный дизайн; функциональные и полезные для посетителей сервисы.
На сайте должны присутствовать следующие блоки:
• главное меню
• блок "подписаться на рассылку новостей", позволяющий клиентам добавлять свои email для получения на них новостей
• фото галерея
• блок он-лайн общения с менеджером салона, как icq только без регистрации
• наличие мест под баннеры и сами баннеры: акционные, новостные, по услугам
• онлайн заказ
• само наполняющаяся лента новостей
• ... ваши предложения )
Опыт в создании и продвижении аналогичных сайтов обязателен! Создавать на движке wordpress или joomla.
Предложения отправляйте на [email protected] с указанием ориентировочной стоимости работ!
- Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать несложный сайт на Друпале 7. Дизайн наш. От исполнителя нужна верстка и натягивание на друпал. Структура сайта: - О компании (текст) - Каталог услуг (просто текст с несложным js) - Новости (лента новостей, без отдельных страниц для каждой ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется создать сайт на joomla. Подробности в прикрепленном файле. Оплата только через сервис безопасной сделки данного сайта, кого не устраивает, просьба не отписываться в проекте. Просьба в личку не писать, все предложения от других фрилансеров скрыты.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать информационно развлекательный сайт, с возможностью размещения объявлений посетителями.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать сайт под ключ типа thebattleofbrand.com/ru. Только вместо различных брендов на сайте будут проходить автомобильные битвы, например, Тойота Самри против Ниссан Теана и так далее. Нужен светлый дизайн, функционал сайта желательно сделать наподобие вышеупомянутого ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
UMI.CMS куплен, редакция Commerce Учетная программа. 1С 8.1 Управление торговлей. Необходимо создать интернет-магазин по продаже швейного оборудования и аксессуаров (на возможностях движка UMI). Нужен дизайн + готовый к работе сайт, наполнение каталога – наша задача. Задействовать ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте!Нужен сайт по типу таких: http://www.ds12.ru/ http://www.apecs.info/ Дизайн имеется.Сайт будет информационным,никакого интернет-магазина.Но возможно будут пару модулей как на сайтах,которые привёл как пример.Пожалуйста указывайте стоимость и сроки,но не высокие(заоблачные цены) так как бюджет не без границ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Интернет магазин головных уборов и аксессуаров. Необходимо создать шаблон для Webasyst, дизайн + верстка. Хочется похожий дизайн: biju-shop.ru Стоимость 100 USD. Также, готовы рассмотреть предложения о продвижении и т.п.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно создать удобную cms и красивый дизайн для хостинг компании которая будет продавать: Хостинг, VPS/ VDS, Dedicadet, Лицензионное ПО. Результат должен быть примерно такого плана: Webalife.RuСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать сайт идентичный этому www.ss.lv Интересует цена и срокиюСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад