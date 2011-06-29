Сайт хостинга

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка473 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно создать удобную cms и красивый дизайн для хостинг компании которая будет продавать: Хостинг, VPS/ VDS, Dedicadet, Лицензионное ПО.

Результат должен быть примерно такого плана: Webalife.Ru

12 лет назад
Warann
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад