Warann

Евгений Warann

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шифрование

    $50

    Добрый день! Нужно расшифровать ссылку и понять её кодировку! Такую же защиту прелепим на наш проект, для защиты FLV видео... Пример в архиве! Пароль на архив в ЛС или ICQ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон и наполнение сайта

    $100

    Добрый вечер! Задача такова: нужно сделать красивый, удобный шаблон на тему Хостинг, наполнить его контентом, пример того что должно получиться покажу в ЛС или ICQ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Торрент парсер

    $20

    Нужно создать скрипт для CMS DLE 9.3, который будет собирать торрент ссылки, картинки, описание с нужного сайта и вставлять на наш... Остальные подробности в ICQ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт хостинга

    $1000

    Здравствуйте! Нужно создать удобную cms и красивый дизайн для хостинг компании которая будет продавать: Хостинг, VPS/ VDS, Dedicadet, Лицензионное ПО. Результат должен быть примерно такого плана: Webalife.Ru

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад