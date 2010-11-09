Добрый день! Нужно расшифровать ссылку и понять её кодировку! Такую же защиту прелепим на наш проект, для защиты FLV видео... Пример в архиве! Пароль на архив в ЛС или ICQ...
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- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый вечер! Задача такова: нужно сделать красивый, удобный шаблон на тему Хостинг, наполнить его контентом, пример того что должно получиться покажу в ЛС или ICQ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно создать скрипт для CMS DLE 9.3, который будет собирать торрент ссылки, картинки, описание с нужного сайта и вставлять на наш... Остальные подробности в ICQ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно создать удобную cms и красивый дизайн для хостинг компании которая будет продавать: Хостинг, VPS/ VDS, Dedicadet, Лицензионное ПО. Результат должен быть примерно такого плана: Webalife.RuСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно доработать модуль переходы, cms dle 9.0 Модуль готовый НО его нужно чуть чуть изменить, желательно писать хорошо знающим PHPВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад