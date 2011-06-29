Создание сайта конструктора открыток

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый всем день.

Хотим сделать сайт по продаже открыток с конструктором открыток.

сайт по функционалу аналог www.kartenmacherei.com

сам конструктор планируем делать на флеш. Для подбора исполнителя нужно сделать тестовое задание.

кто первым предоставит тестовое задание того берем исполнителем.

Подробности проекта, обсуждение бюджета, сроков. с исполнителем.

-------------------

тест задание

-------------------

Зделать кнопку при нажатии на которую появляется TextArea, где можно написать что-то, также чтобы можно переметить данное поле по экрану, применить какойто шрифт, размер шрифта. Если вы в этом разбираетесь то много времени не займет.

12 лет назад
vaselisk2011
Сергей 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Создать сайт под ключ. Движок, верстка, установка

    Требуется создание сайта под ключ, тематика услуги для частных лиц и компаний. Не магазин. Есть дизайн в PSD (дизайнер доступен в skype). Необходимо : 1. выбрать движок 2. сделать валидную верстку, резина, на div - соблюсти все моменты, связанные с ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать 120 сайтов

    Нужен человек/команда с собственной разработкой, на базе которой можно создавать не сложные сайты. Количество - порядка 120 штук./год Уровень не ниже как тут... http://kanaris.com.ua/catalog/

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин одежды

    Предлагаю рассмотреть проект по разработке интернет-магазина одежды. Файлы проекта страниц и ТЗ во вложении. Прошу Ваши предложения делать в формате: стоимость, CMS, сроки, доп. возможности. Заранее всем спасибо.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта под joomla 1.6

    Есть шаблон для joomla 1.6. Используя его необходимо разработать сайт в соответствии со следующими требованиями(см.вложения). Конечного тз пока нет, интересует на чем будет строится решение на доработке компонентов joomla(если да - то на каких, в наличии ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой сайт с анимацией

    Знаю, что описание не полное, но интересует прежде всего два вопроса: 1. Реально ли сделать? 2. Сколько это будет стоить? Надо написать небольшой сайт, страниц 5-6. Главная страница, справа и слева кнопочки, ведут на другие страницы сайта. Фишка ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис временных телефонных номеров

    Добрый день, необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение. Сервис может использовать для регистрации ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад