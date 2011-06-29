Создание сайта конструктора открыток

Добрый всем день.

Хотим сделать сайт по продаже открыток с конструктором открыток.

сайт по функционалу аналог www.kartenmacherei.com

сам конструктор планируем делать на флеш. Для подбора исполнителя нужно сделать тестовое задание.

кто первым предоставит тестовое задание того берем исполнителем.

Подробности проекта, обсуждение бюджета, сроков. с исполнителем.

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тест задание

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Зделать кнопку при нажатии на которую появляется TextArea, где можно написать что-то, также чтобы можно переметить данное поле по экрану, применить какойто шрифт, размер шрифта. Если вы в этом разбираетесь то много времени не займет.