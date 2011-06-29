Создать сайт под ключ. Движок, верстка, установка

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки530 просмотров
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Требуется создание сайта под ключ, тематика услуги для частных лиц и компаний.

Не магазин.

Есть дизайн в PSD (дизайнер доступен в skype).

Необходимо :

1. выбрать движок

2. сделать валидную верстку, резина, на div - соблюсти все моменты, связанные с движком

3. врезать верстку в движок сайта

4. установить и настроить на хостинге - выделенный сервер.

Желательно 2 исполнителя, работающие в паре: верстальщик + программист.

Дополнительные требования к движку:

- СМS оптимизированная под СЕО (перед исполнением проекта обязательно предоставить доступ в админку тестового сайта для оценки функционала и показать пример работающего сайта)

- 3 категории пользователей: админ, редактор, посетитель

- стандартизированные шаблоны для страниц, возможность быстрой смены шаблона дизайна страниц

- желательно отображение структуры сайта в виде дерева

- возможность легкого изменения сео-параметров через админ панель (title, keyword и т.д.), добавление и удаление необходимых META TAG

- модули управления ссылками: внутренняя перелинковка страниц , внешние ссылки

- статистика посещений - встроить код cnstats, google analit, liveinternet, yandex webmaster (последний возможно не будет использоваться)

- модуль генерации карты сайта в формате google

- по возможности инструменты для SEO-анализа сайта

Более расширенные функции двигла приветствуются.

Все вопросы и предложения на

[email protected]

skype: mbarussia

12 лет назад
vdovcenko
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
EdgarV
Эдгар 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$250
6 дней
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