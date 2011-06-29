Нужен сайт для газеты.

Здравствуйте ! требуется сайт на joomla ,тематика интернет радио ! исполнителю покажу макет. срок 10 дней цена 70-80 $
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта "под ключ" для районной газеты .
- Похожие заказы
- $80Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Предлагаю рассмотреть проект по разработке интернет-магазина одежды. Файлы проекта страниц и ТЗ во вложении. Прошу Ваши предложения делать в формате: стоимость, CMS, сроки, доп. возможности. Заранее всем спасибо.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Тз кандидатам с опытом. Без предоплаты, поэтапно. Платформа не имеет значение.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $200
Создание онлайн дневника.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть шаблон для joomla 1.6. Используя его необходимо разработать сайт в соответствии со следующими требованиями(см.вложения). Конечного тз пока нет, интересует на чем будет строится решение на доработке компонентов joomla(если да - то на каких, в наличии ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Знаю, что описание не полное, но интересует прежде всего два вопроса: 1. Реально ли сделать? 2. Сколько это будет стоить? Надо написать небольшой сайт, страниц 5-6. Главная страница, справа и слева кнопочки, ведут на другие страницы сайта. Фишка ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение. Сервис может использовать для регистрации ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать дизайн и интегрировать его в САМОПИСНУЮ CMS. Примеры сайтов(нужен аналог): www.posterxxl.de, www.posterxxl.ru Цена/сроки? PS: CMS Обязательно самописная. Не из паблика.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создание сайта аналогичного ceramtrade.ru с небольшими доработками в каталоге товаров будет примерно 50 000 товаров вложенность каталога 3 кровня (4000 категорий) сайт должен выдерживать нагрузку до 6000 уникальных посетителей в день и 60 000 просмотров страниц (на ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт, такой как suntekstore.com. Товары те не нужны. Но возможность добавлять с базы товары - нужна. Дизайн, работа сайта должна быть такая же. сроки, цены жду. п.с. можно переделать какой либо шаблон интернет магазина и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад