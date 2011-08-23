Приватный проекта для Шевчук Даниил (Robessar)

$1000
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок262 просмотра
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Создание интернет магазина под ключ

12 лет назад
vbelinis
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$1000
21 день
Спасибо за прекрасную работу - быстро и профессионально. Результатом доволен. Надеюсь сотрудничать и впредь.
Владимир очень порядочный заказчик. Всегда на связи и четко формулирует задачи на проект, вовремя оплатил работ. Рекомендую к сотрудничеству.
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