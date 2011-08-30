Требуется создать сайт на joomla.

Подробности в прикрепленном файле.

Оплата только через сервис безопасной сделки данного сайта, кого не устраивает, просьба не отписываться в проекте.

Просьба в личку не писать, все предложения от других фрилансеров скрыты.