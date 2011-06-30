Нужен сайт для компании

Здравствуйте!Нужен сайт по типу таких:

http://www.ds12.ru/

http://www.apecs.info/

Дизайн имеется.Сайт будет информационным,никакого интернет-магазина.Но возможно будут пару модулей как на сайтах,которые привёл как пример.Пожалуйста указывайте стоимость и сроки,но не высокие(заоблачные цены) так как бюджет не без границ.