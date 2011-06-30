Нужен сайт для компании

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок365 просмотров
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Здравствуйте!Нужен сайт по типу таких:

http://www.ds12.ru/

http://www.apecs.info/

Дизайн имеется.Сайт будет информационным,никакого интернет-магазина.Но возможно будут пару модулей как на сайтах,которые привёл как пример.Пожалуйста указывайте стоимость и сроки,но не высокие(заоблачные цены) так как бюджет не без границ.

12 лет назад
Dima09
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
4pin
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$150
14 дней