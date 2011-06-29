Шаблон для Webasyst

$100
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки108 просмотров
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Интернет магазин головных уборов и аксессуаров.

Необходимо создать шаблон для Webasyst, дизайн + верстка.

Хочется похожий дизайн: biju-shop.ru

Стоимость 100 USD.

Также, готовы рассмотреть предложения о продвижении и т.п.

12 лет назад
mosstyle
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад