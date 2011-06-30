Интернет магазин на UMI.CMS

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок160 просмотров
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UMI.CMS куплен, редакция Commerce

Учетная программа. 1С 8.1 Управление торговлей.

Необходимо создать интернет-магазин по продаже швейного оборудования и аксессуаров (на возможностях движка UMI). Нужен дизайн + готовый к работе сайт, наполнение каталога – наша задача.

Задействовать все модули/возможности редакции Commerce (оплата банковскими картами и прочее, в ключе интернет-магазина)

Проект включает в себя разработку логотипа, фирменного стиля и дизайна сайта.

После запуска интернет-магазина оборудования, при условии отсутствия претензий к исполнителю, будем заказывать 2 отдельных интернет-магазина на другие направления деятельности фирмы.

12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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