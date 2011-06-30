Нужно создать сайт типа thebattleofbrand.com/ru

Нужен сайт обработки анкет. Подробности в пм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт под ключ типа thebattleofbrand.com/ru. Только вместо различных брендов на сайте будут проходить автомобильные битвы, например, Тойота Самри против Ниссан Теана и так далее. Нужен светлый дизайн, функционал сайта желательно сделать наподобие вышеупомянутого сайта. Вообщем нужен сайт, чтобы можно было управлять битвами, менять картинки, названия и так далее. В предложениях обязательно указывать цену и сроки изготовления.
Заранее спасибо, Роман!
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