Нужно создать сайт типа thebattleofbrand.com/ru

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок208 просмотров
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Нужно создать сайт под ключ типа thebattleofbrand.com/ru. Только вместо различных брендов на сайте будут проходить автомобильные битвы, например, Тойота Самри против Ниссан Теана и так далее. Нужен светлый дизайн, функционал сайта желательно сделать наподобие вышеупомянутого сайта. Вообщем нужен сайт, чтобы можно было управлять битвами, менять картинки, названия и так далее. В предложениях обязательно указывать цену и сроки изготовления.

Заранее спасибо, Роман!

12 лет назад
Roman71
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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