Нужно создать сайт типа thebattleofbrand.com/ru

Нужно создать сайт под ключ типа thebattleofbrand.com/ru. Только вместо различных брендов на сайте будут проходить автомобильные битвы, например, Тойота Самри против Ниссан Теана и так далее. Нужен светлый дизайн, функционал сайта желательно сделать наподобие вышеупомянутого сайта. Вообщем нужен сайт, чтобы можно было управлять битвами, менять картинки, названия и так далее. В предложениях обязательно указывать цену и сроки изготовления.

Заранее спасибо, Роман!