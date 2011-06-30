Разработка сайта на Drupal 7

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок223 просмотра
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Требуется разработать несложный сайт на Друпале 7.

Дизайн наш. От исполнителя нужна верстка и натягивание на друпал.

Структура сайта:

- О компании (текст)

- Каталог услуг (просто текст с несложным js)

- Новости (лента новостей, без отдельных страниц для каждой новости)

- Фотогалерея

- Спецпредложения (просто текст)

- поиск по сайту

Ищем именно фрилансера, а не компанию.

Черновые макеты http://narod.ru/disk/17661148001/design.zip.html

Drupal
12 лет назад
peroon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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