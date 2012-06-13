Нужно сделать сайт-каталог на Joomla. Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах и ценах.

Что будет на сайте: Каталог товаров, Новостной блок, несколько страниц с текстовой информацией (Контакты, Акции, Доставка)

Что конкретно нужно сделать:

1. Дизайн главной, все остальные страницы повторяют главную

3. Новостной блок (Акции, скидки, лучшие предложения)

4. Несколько баннеров (лучшее предложение, рекламный большой, рекламный баннер маленький)

5. Наполнение разделов сайта (основной это каталог товаров)

6. Обработка картинок (нужно повырезать профили с картинок, там в основном несложные прямоугольные объекты, пример изображений во вложении)

Компания по продаже отделочных профилей (плинтуса, порожки, углы для плитки).

Дополнительная информация во вложении.

Главное требование к исполнителю - ОПЕРАТИВНОСТЬ. Проект несложный, по этому на все про все до двух недель.