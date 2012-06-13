Сайт-каталог

$250
Сайты «под ключ»Завершен21 заявка407 просмотров
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Нужно сделать сайт-каталог на Joomla. Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах и ценах.

Что будет на сайте: Каталог товаров, Новостной блок, несколько страниц с текстовой информацией (Контакты, Акции, Доставка)

Что конкретно нужно сделать:

1. Дизайн главной, все остальные страницы повторяют главную

3. Новостной блок (Акции, скидки, лучшие предложения)

4. Несколько баннеров (лучшее предложение, рекламный большой, рекламный баннер маленький)

5. Наполнение разделов сайта (основной это каталог товаров)

6. Обработка картинок (нужно повырезать профили с картинок, там в основном несложные прямоугольные объекты, пример изображений во вложении)

Компания по продаже отделочных профилей (плинтуса, порожки, углы для плитки).

Дополнительная информация во вложении.

Главное требование к исполнителю - ОПЕРАТИВНОСТЬ. Проект несложный, по этому на все про все до двух недель.

12 лет назад
tisprof
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
12 лет назад
$300
10 дней
Все отлично!
Приятно было работать с Николаем, задание четкое, все по существу. Оплата своевременная. Самые позитивные эмоции от сотрудничества
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