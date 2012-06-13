Задача: Создать скелет сайта,т.е. без контента.С возможностью легкого его заполнения. Тематика Android. Хостинг и домен мой,оплата только яндексом без предоплат,только по факту. Движок выбираете свой,главное что бы он был понятным. А сайт выглядил соответствующе тематике,а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт-каталог на Joomla. Строгий, приятный дизайн без излишеств. Основной акцент на товарах и ценах.
Что будет на сайте: Каталог товаров, Новостной блок, несколько страниц с текстовой информацией (Контакты, Акции, Доставка)
Что конкретно нужно сделать:
1. Дизайн главной, все остальные страницы повторяют главную
3. Новостной блок (Акции, скидки, лучшие предложения)
4. Несколько баннеров (лучшее предложение, рекламный большой, рекламный баннер маленький)
5. Наполнение разделов сайта (основной это каталог товаров)
6. Обработка картинок (нужно повырезать профили с картинок, там в основном несложные прямоугольные объекты, пример изображений во вложении)
Компания по продаже отделочных профилей (плинтуса, порожки, углы для плитки).
Дополнительная информация во вложении.
Главное требование к исполнителю - ОПЕРАТИВНОСТЬ. Проект несложный, по этому на все про все до двух недель.
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