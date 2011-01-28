Mambo помощь

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Завершен1 заявка110 просмотров

Добрый день нужно загрузить на сайт php обработчик . (установить модуль, не читай php )жду предложений) сайт на mambo спасибо!

PHP
14 лет назад
sergei10
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель, все сделал очень быстро и качественно, рекомендую)
Понравилось работать с человеком рекомендую

Заявки фрилансеров

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад