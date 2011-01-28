Есть Joomla 1.5 +MARKETPLACE VERSION 1.4.6 нужно приложение для ВК дублирующее функциональность. Непосредственно торговли за голоса в приложении не надо реализовывать. Сквозная авторизация\регистрация из ВК
Интеграция с facebook, vkontakte и т.п.
Для сайта требуется сделать интеграцию с популярными соц. сетями, а точнее:
- кнопка like, для facebook/vkontakte
- авторизация по аккаунту vknotakte/facebook/mail.ru – получение соответствующих прав
- возможность автоматического поста сообщений сайтом на свой акаунт facebook, twitter, жж. Т.е. через php скрипт, после получения соответствующих ids и разрешений от сайта
- возможность отправки сообщений (приглашений) на сайт facebook/vkontakte друзьям
- возможность получения контакт листа с емэйл аккаунта (пользователь вводит на сайте свой е-мэйл и пароль, скрипт заходит парсит адресную книгу и возвращает адреса и мэйлы), модуль openinviter кажется делает.
На самом сайте пользователи авторизованы.
Понятно, что все это реализуется стандартными модулями, так что здесь нужна скорее не разработка, а настройка, подключение всех этих дел и консультация куда какой код вставлять, что сделать на сайтах соц. сетей. Соответственно требования:
- обязательно - опыт выполнения подобной работы (в заявке укажите сайты);
- знание php;
- наличие прямой телефонной связи, для оперативной работы.
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