Интеграция с facebook, vkontakte и т.п.

Для сайта требуется сделать интеграцию с популярными соц. сетями, а точнее:

- кнопка like, для facebook/vkontakte

- авторизация по аккаунту vknotakte/facebook/mail.ru – получение соответствующих прав

- возможность автоматического поста сообщений сайтом на свой акаунт facebook, twitter, жж. Т.е. через php скрипт, после получения соответствующих ids и разрешений от сайта

- возможность отправки сообщений (приглашений) на сайт facebook/vkontakte друзьям

- возможность получения контакт листа с емэйл аккаунта (пользователь вводит на сайте свой е-мэйл и пароль, скрипт заходит парсит адресную книгу и возвращает адреса и мэйлы), модуль openinviter кажется делает.

На самом сайте пользователи авторизованы.

Понятно, что все это реализуется стандартными модулями, так что здесь нужна скорее не разработка, а настройка, подключение всех этих дел и консультация куда какой код вставлять, что сделать на сайтах соц. сетей. Соответственно требования:

- обязательно - опыт выполнения подобной работы (в заявке укажите сайты);

- знание php;

- наличие прямой телефонной связи, для оперативной работы.