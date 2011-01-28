Нужна CMS для сайта – вывод отчетов из CRM

Нужен сайт для работы с CRM.

CMS с 0 или доработанная.

1. Главные информационные страницы сайта (для пользователей 1 типа), новости, статьи, каталог предприятий, личные карточки предприятий. В карточках возможность оставлять отзывы. Страничка с позиционирование предприятий на гуглмап, фильтр предприятий для отображения на карте.

2. Вторичные страницы сайта (для пользователей 2-го типа), новости, статьи.

3. Личный кабинет для пользователей 1 типа. Информация о личных накоплениях, покупках и т.п. из CRM. Личная карточка, система внутренних сообщений для связи с пользователями 1-2 типа, с администрацией. Вывод объявлений от администрации. Анкеты к заполнению (и передаче обратно в CRM)

4. Личный кабинет для пользователей 2 типа. Множество всяких отчетов из CRM. Личная карточка, система внутренних сообщений для связи с пользователями 1-2 типа, с администрацией. Вывод объявлений от администрации. Конструктор анкет связанный с CRM. Конструктор правил работы с системой для пользователей 1-го типа связанный с CRM.

5. Удобная панель администратора.

Натяжка дизайна. (верстальщик в вашей команде)

Жду предложений.

Задача ответственная.

ТЗ вышлю заинтересованным для боле точной оценки. Бюджет не фиксирован.

Без знания MS Dynamics CRM, задачу выполнить не получится.