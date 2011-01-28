Нужна CMS для сайта – вывод отчетов из CRM

$3500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Нужен сайт для работы с CRM.

CMS с 0 или доработанная.

1. Главные информационные страницы сайта (для пользователей 1 типа), новости, статьи, каталог предприятий, личные карточки предприятий. В карточках возможность оставлять отзывы. Страничка с позиционирование предприятий на гуглмап, фильтр предприятий для отображения на карте.

2. Вторичные страницы сайта (для пользователей 2-го типа), новости, статьи.

3. Личный кабинет для пользователей 1 типа. Информация о личных накоплениях, покупках и т.п. из CRM. Личная карточка, система внутренних сообщений для связи с пользователями 1-2 типа, с администрацией. Вывод объявлений от администрации. Анкеты к заполнению (и передаче обратно в CRM)

4. Личный кабинет для пользователей 2 типа. Множество всяких отчетов из CRM. Личная карточка, система внутренних сообщений для связи с пользователями 1-2 типа, с администрацией. Вывод объявлений от администрации. Конструктор анкет связанный с CRM. Конструктор правил работы с системой для пользователей 1-го типа связанный с CRM.

5. Удобная панель администратора.

Натяжка дизайна. (верстальщик в вашей команде)

Жду предложений.

Задача ответственная.

ТЗ вышлю заинтересованным для боле точной оценки. Бюджет не фиксирован.

Без знания MS Dynamics CRM, задачу выполнить не получится.

14 лет назад
kraner
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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