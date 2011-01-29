Необходимо разработать конструктор футболок - аналог конструктора на http://www.vsemayki.ru/constructor/ Общие принципы будут такие, же, возможно по-другому реализованные некоторые функции и отличный от этого дизайн (цвет кнопок, место расположения элементов)
Аналог или клон сайта
Интересует создание аналога (или копии) сайта http://www.bitsperbeat.com/sc2/?site=brackets&tID=401#round1
Реализованные функции, которые так же нужно будет повторить:
1. Создание неограниченного количества турниров (с сохранением турнирной сетки предыдущих).
2. Регистрация пользователями в указанный промежуток времени
3. Подтверждение участия пользователями в указанный промежуток времени
4. Ввод результата (кнопки «я проиграл», «я победил», если оба пользователя ввели правильный результат – матч закрывается, а победитель продвигается в следующий раунд сетки. Так же необходима возможность административно назначить победителя, если один из игроков не подтвердил результат)
Интересуют сроки и цены. Особо интересны небольшие цены и опыт подобных разработок. Оставляйте контакты для связи.
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