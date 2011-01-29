Аналог или клон сайта

Интересует создание аналога (или копии) сайта http://www.bitsperbeat.com/sc2/?site=brackets&tID=401#round1

Реализованные функции, которые так же нужно будет повторить:

1. Создание неограниченного количества турниров (с сохранением турнирной сетки предыдущих).

2. Регистрация пользователями в указанный промежуток времени

3. Подтверждение участия пользователями в указанный промежуток времени

4. Ввод результата (кнопки «я проиграл», «я победил», если оба пользователя ввели правильный результат – матч закрывается, а победитель продвигается в следующий раунд сетки. Так же необходима возможность административно назначить победителя, если один из игроков не подтвердил результат)

Интересуют сроки и цены. Особо интересны небольшие цены и опыт подобных разработок. Оставляйте контакты для связи.