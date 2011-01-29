Необходимо разработать конструктор футболок - аналог конструктора на http://www.vsemayki.ru/constructor/ Общие принципы будут такие, же, возможно по-другому реализованные некоторые функции и отличный от этого дизайн (цвет кнопок, место расположения элементов)
Создание городского портала под DLE
1 вариант: Есть готовый движок W2W - под него написать шаблон . Макет есть в jpg
2 вариант: Написать полностью сайт под DLE с возможностями W2W
похожий сайт 66.ru
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