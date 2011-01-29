Создание городского портала под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

1 вариант: Есть готовый движок W2W - под него написать шаблон . Макет есть в jpg

2 вариант: Написать полностью сайт под DLE с возможностями W2W

похожий сайт 66.ru

DLE
14 лет назад
zafe
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров