Поставить мод на PHPBB

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Завершен2 заявки137 просмотров

Нужно поставить на сервер свежую русскую версию PHPBB;

Cтиль http://www.phpbb.com/customise/db/style/mw2/

Этот мод http://www.flying-bits.org/download.php?mod_id=6

руссификатор к нему http://www.phpbbguru.net/community/post168557.html#p168557

От вас цена и сроки.

HTML
14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

penguen
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
Все в соответствии с ТЗ, даже более того. Отличная работа.

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penguen
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
14 лет назад