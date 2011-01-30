Помочь с url в wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок229 просмотров

Есть проблема с wordpress, были удалены рубрики но кое где ссылки остались с названием старых рубрик, но при этом ссылки вида:

http://www.fortrader.ru/udalennaya_rubrika/mtf-stochastics-sila-i-slabost.html работают нормально, хотя должны возвращать 404 ошибку.

Т.е если что угодно ставить вместо /udalennaya_rubrika/ - то ссылка все равно работает, а хотя не должна.

Нужно сделать так что бы в случае если в url была указана не существующая рубрика - то ссылка переставала работать и возвращала 404 ошибку.

20 usd за решение проблемы

WordPress
14 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

bshepelev
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Оперативно и отлично справился с заданием. Рекомендую!
Добавить особо и нечего

Заявки фрилансеров

bshepelev
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад