Помочь с url в wordpress

Есть проблема с wordpress, были удалены рубрики но кое где ссылки остались с названием старых рубрик, но при этом ссылки вида:

http://www.fortrader.ru/udalennaya_rubrika/mtf-stochastics-sila-i-slabost.html работают нормально, хотя должны возвращать 404 ошибку.

Т.е если что угодно ставить вместо /udalennaya_rubrika/ - то ссылка все равно работает, а хотя не должна.

Нужно сделать так что бы в случае если в url была указана не существующая рубрика - то ссылка переставала работать и возвращала 404 ошибку.

20 usd за решение проблемы