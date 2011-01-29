Две формы для сайта под Joomla

Для сайта на Joomla, нужно сделать две формы:

1) Форма, аналогичная "мгновенная связь" на http://dveriguardian.ru/contacts/, предусмотреть ввод CAPTHCA перед отправкой сообщения.

2) Форма как в п.1, но делается модальным окном со страниц товаров (их всего 6 штук), как на рисунке во вложенном ТЗ. Плюс предусмотреть ввод CAPTHCA перед отправкой сообщения.

Указывайте пожалуйста стоимость, сроки и примеры подобных работ.