Две формы для сайта под Joomla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок202 просмотра

Для сайта на Joomla, нужно сделать две формы:

1) Форма, аналогичная "мгновенная связь" на http://dveriguardian.ru/contacts/, предусмотреть ввод CAPTHCA перед отправкой сообщения.

2) Форма как в п.1, но делается модальным окном со страниц товаров (их всего 6 штук), как на рисунке во вложенном ТЗ. Плюс предусмотреть ввод CAPTHCA перед отправкой сообщения.

Указывайте пожалуйста стоимость, сроки и примеры подобных работ.

Joomla
14 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров