Небольшое редактирование php скрипта

Для сайта на Joomla, нужно сделать две формы: 1) Форма, аналогичная "мгновенная связь" на http://dveriguardian.ru/contacts/, предусмотреть ввод CAPTHCA перед отправкой сообщения. 2) Форма как в п.1, но делается модальным окном со ...