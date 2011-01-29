Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :) На лицевой части сайта: - плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - ...
Переделка сайта
Необходима переделка текущего сайта fototest.ru
Здесь: http://tolkachev.biz/docs/main.jpg
будущий вид главной страницы и её функционал
http://tolkachev.biz/docs/fototest-news.jpg
будущий вид страницы новостей и её функционал
Сейчас сайт работает на subdreamer 2.3
Необходимо либо пересадить на новый движок, при этом в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ все старые страницы новостей, статей и обзоров должны вести на новые страницы (т.е. полный импорт базы на новый движок и 301-й редирект урлов), либо доработать cms под след требования:
0)сверстать макет в полностью валидной кроссбраузерной верстке (если не умеете конкретно это делать хорошо - могу попросить отдельного человека)
1)реализация всего функционала, отображенного на макетах вверху:
т.е. плагины статей (под новости, тесты, статьи). Единый под все категории для удобства добавления.
2)реализация отображения кол-ва последних добавленных статей, новостей, тестов за последние 3 дня (+1,+2,+3)
3)реализация каталога камер по моделям (на отдельной странице). реализация топ-20 самых популярных камер с %-м соотношением доли рынка (слева). При этом, при нажатии на конкретную камеру отображается её обзор. Также необходимо реализовать способность привязать статьи, новости, обзоры к той или иной камере, т.е. чтобы по каждой камере выдавалась вся возможная информация.
4) реализация разедела "ожидание" (нет на макете), тоже самое что и топ-20, только ниже. Это камеры, которые ещё не вышли в продажу, либо не появились в россии. Следовательно у каждой камеры нужно выставлять статус "ожидается", "в продаже"
5) реализация опросов
6) реализация последних новостей, статей, тестов
7) реализация поиска
8) для каждой статьи необходима возможность настройки русскоязычных урлов (!!!), title, названия в h1, прочих мета-тегов
9) реализация полного каталога статей, полного каталога новостей и полного каталога тестов
10) при добавлении новости - автоматическое добавление картинки (т.е. картинка подгружается отдельно к новости). Тоже самое: тесты, статьи
11) возможность размещения доп текста на ЛЮБОЙ странице
12) добавление дат к материалам, предописания к материалам
13) полная отладка и багоустойчивость
По цене и срокам - хочу выслушать Ваши предложения. Стучаться в аську: 641222, без лишних слов кидайте ссылку на эту страницу, называйте сроки, цены, давайте ссылку на портфолио. Постараюсь пообщаться по возможности со всеми.
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