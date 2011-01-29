Редактирование GridView Asp.net C#

Есть гридвью туда загружаетса текст надо редактировать колонки!Не через Edit а как у меня почти вышло.

Пример в приложеном архиве.

Задача такова.Заходите на страницу pr_1.aspx и жмете дебаг откроетса таблица вводите в логин mag1 пароль mag1123 и жмете на колонку Магазин 1 только на пару ячеек ниже и ждете появлятса текстбоксы вот нада туда текст повводить и чтоб потом он появилса в етих ячейка.