Редактирование GridView Asp.net C#

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Есть гридвью туда загружаетса текст надо редактировать колонки!Не через Edit а как у меня почти вышло.

Пример в приложеном архиве.

Задача такова.Заходите на страницу pr_1.aspx и жмете дебаг откроетса таблица вводите в логин mag1 пароль mag1123 и жмете на колонку Магазин 1 только на пару ячеек ниже и ждете появлятса текстбоксы вот нада туда текст повводить и чтоб потом он появилса в етих ячейка.

ASP.NET
14 лет назад
Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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