PHP-скрипт для загрузки видео на сервер

Через Uploadify-загрузчик грузит на сервер ролик. Файл ложится во временную папку (uploadify.php) и заносится в базу. В этой папке он конвертится ffmpeg (convert.php), после чего статус видео в базе обновляется на "готово".

Что не устраивает в данный момент:

- неудобный загрузчик (капризный и громоздкий)

- довольно непрозрачная работа скриптов

Задача:

- прикрутить на html-страницу JS-загрузчик (такого типа: us.ua/)

Ни в коем случае не Uploadify и не флеш. Загрузчик нужен простейший (для одиночных файлов, а не мульти). Его главная задача – показывать, что загрузка еще идет (чтобы юзер не заснул, пока грузится файл). Допустимо: JS (можно + jQuery)

- предложить схему очереди конвертации (ведь ролики могут конвертится и по несколько минут, и юзеров может быть много, + нужно хранить статус видео: на обработке/готово)

- написать (или адаптировать ваш) php-скрипт, который: примет файл от загрузчика, конвертирует (в flv, ресайз, тумбнейл) и сохранит в базу.

Предоставим:

- структуру таблицы бд

- структуру папок

- нынешние, не устраивающие нас скрипты (для сравнения)

- на сервере установлены ffmpeg

- если понадобится – макет полосы загрузчика

Бюджет – 1000 wmr, срок – сегодня до 22.00 по МСК. Возможна предоплата 50%, но только при наличии у вас положительных отзывов. Пожалуйста, уважайте свое и наше время – предлагайте свою кандидатуру ТОЛЬКО если вы уже имеете опыт подобной работы и твердо уверены, что уложитесь в сроки.