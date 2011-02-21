Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :) На лицевой части сайта: - плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - ...
PHP-скрипт для загрузки видео на сервер
Через Uploadify-загрузчик грузит на сервер ролик. Файл ложится во временную папку (uploadify.php) и заносится в базу. В этой папке он конвертится ffmpeg (convert.php), после чего статус видео в базе обновляется на "готово".
Что не устраивает в данный момент:
- неудобный загрузчик (капризный и громоздкий)
- довольно непрозрачная работа скриптов
Задача:
- прикрутить на html-страницу JS-загрузчик (такого типа: us.ua/)
Ни в коем случае не Uploadify и не флеш. Загрузчик нужен простейший (для одиночных файлов, а не мульти). Его главная задача – показывать, что загрузка еще идет (чтобы юзер не заснул, пока грузится файл). Допустимо: JS (можно + jQuery)
- предложить схему очереди конвертации (ведь ролики могут конвертится и по несколько минут, и юзеров может быть много, + нужно хранить статус видео: на обработке/готово)
- написать (или адаптировать ваш) php-скрипт, который: примет файл от загрузчика, конвертирует (в flv, ресайз, тумбнейл) и сохранит в базу.
Предоставим:
- структуру таблицы бд
- структуру папок
- нынешние, не устраивающие нас скрипты (для сравнения)
- на сервере установлены ffmpeg
- если понадобится – макет полосы загрузчика
Бюджет – 1000 wmr, срок – сегодня до 22.00 по МСК. Возможна предоплата 50%, но только при наличии у вас положительных отзывов. Пожалуйста, уважайте свое и наше время – предлагайте свою кандидатуру ТОЛЬКО если вы уже имеете опыт подобной работы и твердо уверены, что уложитесь в сроки.
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