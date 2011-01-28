Конвертация тем и сообщений с форума PHPNuke в IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Необходимо конвертировать все темы и сообщения с форума PHPNuke (bb2nuke - это phpbb, адаптированный под движок PHPNuke) в IPB 2.1

14 лет назад
Orris
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров