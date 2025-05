Загрузка фото TinyMCE & ROR & Community Engine

Приветствую.

Есть проект Ruby/Rails/Community Engine

***

[root@mail public]# ruby -v

ruby 1.8.7 (2010-04-19 patchlevel 253) [x86_64-linux], MBARI 0x6770, Ruby Enterprise Edition 2010.02

[root@mail public]# rails -v

Rails 2.3.4

***

Нужно исправить ошибку загрузки фото в тело поста через TinyMCE. В приложении: как выглядит ошибка на фронт офисе. В логах ишет следующее:

***

Processing PhotosController#create to js (for ххх.хх.хх.хх at 2011-01-28 17:19:50) [POST]

Parameters: {"photo"=>{"uploaded_data"=>#}, "format"=>"js", "commit"=>"Upload", "action"=>"create", "controller"=>"photos"}

Redirected to http://domain.info/en/create_photo.js

Filter chain halted as [:set_mylocale] rendered_or_redirected.

Completed in 86ms (DB: 67) | 302 Found [http://domain.info/create_photo.js]

***

Результат: фото не загружается. Ошибка появилась после переноса проекта на другой хостинг и/или добавления мультиязычности.

Пишите сроки/стоимость.

Спасибо.