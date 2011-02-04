Нужен компонент под Joomla 1.6 (спешите у вас есть шанс освоить новую версию раньше всех)! :) На лицевой части сайта: - плавная прокрутка картинок (внешний вид как на картинке). Прокрутились - ...
Загрузка фото TinyMCE & ROR & Community Engine
Приветствую.
Есть проект Ruby/Rails/Community Engine
***
[root@mail public]# ruby -v
ruby 1.8.7 (2010-04-19 patchlevel 253) [x86_64-linux], MBARI 0x6770, Ruby Enterprise Edition 2010.02
[root@mail public]# rails -v
Rails 2.3.4
***
Нужно исправить ошибку загрузки фото в тело поста через TinyMCE. В приложении: как выглядит ошибка на фронт офисе. В логах ишет следующее:
***
Processing PhotosController#create to js (for ххх.хх.хх.хх at 2011-01-28 17:19:50) [POST]
Parameters: {"photo"=>{"uploaded_data"=>#}, "format"=>"js", "commit"=>"Upload", "action"=>"create", "controller"=>"photos"}
Redirected to http://domain.info/en/create_photo.js
Filter chain halted as [:set_mylocale] rendered_or_redirected.
Completed in 86ms (DB: 67) | 302 Found [http://domain.info/create_photo.js]
***
Результат: фото не загружается. Ошибка появилась после переноса проекта на другой хостинг и/или добавления мультиязычности.
Пишите сроки/стоимость.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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