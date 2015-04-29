Разработать модуль поиска туров

Нужно разработать функционал для сайта, по примеру http://voiaj.md/ru/tour/

Описание:

Форма строится следующим образом:

Посетителю открывается форма для выбора типа отдыха: море, горы, экзотика, и т.д.

После того, как посетитель определяется с видом отдыха, ему открывается следующее окно для выбора – Страны. Список стран должен четко соответствовать определенной категории. Т.е., если выбирается категория «море», то появляется следующее для выбора окно, в котором будут показываться только те страны, которые предлагают отдых на море.

После того, как посетитель выбирает страну, ему открывается окно для выбора города и далее окно для просмотра каталога отелей.

Должна быть реализована возможность добавления новых значений в каждую категорию