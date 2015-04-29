Разработать модуль поиска туров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок285 просмотров

Нужно разработать функционал для сайта, по примеру http://voiaj.md/ru/tour/

Описание:

Форма строится следующим образом:

Посетителю открывается форма для выбора типа отдыха: море, горы, экзотика, и т.д.

После того, как посетитель определяется с видом отдыха, ему открывается следующее окно для выбора – Страны. Список стран должен четко соответствовать определенной категории. Т.е., если выбирается категория «море», то появляется следующее для выбора окно, в котором будут показываться только те страны, которые предлагают отдых на море.

После того, как посетитель выбирает страну, ему открывается окно для выбора города и далее окно для просмотра каталога отелей.

Должна быть реализована возможность добавления новых значений в каждую категорию

14 лет назад
Omelic
60 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$200
5 дней
Хорошая работа, рекомендую
Спасибо за интерессный проект! Было очень приятно работать! Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад