Требуется изменить скрипт парсер грабер который работает с сайта zvukoff.ru. он не работает т.к изменился шаблон сайта кажется. Способ оплаты: безопасная сделка + потребуется его поддержка если перестанет работать на 1 месяц. ...
Программа или скрипт, разбивающий картинку
Программа или скрипт разбивающий картинку на несколько равных частей. задание простое, оставляйте контакт
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