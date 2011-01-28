Программа или скрипт, разбивающий картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок363 просмотра

Программа или скрипт разбивающий картинку на несколько равных частей. задание простое, оставляйте контакт

14 лет назад
Nikolaipetroff
Петров 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров