Нужно добавить поиск по коду модели, сделать чтоб поиск работал в закрытом разделе "новинки". Изменить сортировку позиций, чтоб при добавлении новой позиции она была в начале раздела а не в конце как сейчас( в общем чтоб автоматом сортировка была по дате добавления). И добавить яндекс метрику. Сделать нужно быстро.

Оплата 1000 руб.